Какие дороги собираются ремонтировать в 2019 году. Планы "Укравтодора"
Об этом на заседании правительства сказал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак, передает "Экономическая правда".
"В 2019 планируем ремонт на таких магистралях М-03 (Киев - Должанское - ред), М-04 (Знаменка - Луганск - ред), М-05, начинаем масштабный ремонт трассы Киев - Одесса, М-09 (Львов - Рава-Русская - ред), М-12 (Стрый - Знаменка - ред), М-14 (Одесса - Новоазовск - ред), М-19 (Доманово - Порубное - ред) и М-21 (Выступовичи - Могилев Подольский - ред). А также Н-01, Н-03, Н-08, Н-11, Н-14 (в Николаевской области), Н-26 ", - сообщил Новак.
Он добавил, что "Укравтодор" в этом году уже объявил 27 тендеров на сумму 26,5 млрд грн на ремонт и строительство дорог в 2019 году.
"Мы впервые начали планировать тендеры вперед. В 2018 году мы объявили 27 тендеров на сумму 26,5 млрд грн в 2019", - сказал он.
Также Новак отметил, что еще три года назад на украинском рынке работали 10 компаний, а сегодня - более 40.
- Напомним, Кабинет министров намерен выделить 56 млрд гривен на дорожные работы в следующем году.
- В этом году общий объем выделенных средств на дорожные работы составил 47 млрд гривен, из них 11,5 млрд гривен потратили на местные и коммунальные дороги.
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