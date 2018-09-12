Как футболист сборной США поиздевался над ростом соперника во время матча
12 сентября, 2018, 15:18
Игрок сборной США Мэтт Мязги пошутил над ростом мексиканца Диего Лайнеса во время товарищеского матча
У защитника американцев Мэтта Мязги произошел конфликт с нападающим мексиканцев Диего Лайнесом. Во время спора с 18-летним форвардом, Мязги жестами указал на низкий рост оппонента.
Рост Мязги составляет 191 см, Лайнеса - 167 см. За мексиканца вступились партнеры по команде. В результате стычки между футболистами обеих команд с поля был удален форвард сборной Мексики Анхель Сальдивар.
Матч закончился победой команды США со счетом 1:0.
- В 2026 году США совместно с Мексикой и Канадаю, принимающих чемпионат мира по футболу.
- 27 сентября состоится матч чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся "Барселона" и "Жирона".
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