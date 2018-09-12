Как футболист сборной США поиздевался над ростом соперника во время матча

12 сентября, 2018, 15:18

Игрок сборной США Мэтт Мязги пошутил над ростом мексиканца Диего Лайнеса во время товарищеского матча

У защитника американцев Мэтта Мязги произошел конфликт с нападающим мексиканцев Диего Лайнесом. Во время спора с 18-летним форвардом, Мязги жестами указал на низкий рост оппонента.

Рост Мязги составляет 191 см, Лайнеса - 167 см. За мексиканца вступились партнеры по команде. В результате стычки между футболистами обеих команд с поля был удален форвард сборной Мексики Анхель Сальдивар.

Матч закончился победой команды США со счетом 1:0.