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Как футболист сборной США поиздевался над ростом соперника во время матча


фото: espn
Игрок сборной США Мэтт Мязги пошутил над ростом мексиканца Диего Лайнеса во время товарищеского матча

У защитника американцев Мэтта Мязги произошел конфликт с нападающим мексиканцев Диего Лайнесом. Во время спора с 18-летним форвардом, Мязги жестами указал на низкий рост оппонента.

Рост Мязги составляет 191 см, Лайнеса - 167 см. За мексиканца вступились партнеры по команде. В результате стычки между футболистами обеих команд с поля был удален форвард сборной Мексики Анхель Сальдивар.

Матч закончился победой команды США со счетом 1:0.

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