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Как форвард сборной Украины забил невероятный гол в отборе Евро-2019


фото: champion.com.ua
Футболист молодежной сборной Украины Марьян Швед отличился эффектным голом в девятку в матче отбора Евро-2019

В Запорожье в игре против Андорры Швед на 87-й минуте на скорости сместился с правого фланга в центр и нанес точный удар в дальнюю девятку.

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