Как форвард сборной Украины забил невероятный гол в отборе Евро-2019

12 сентября, 2018, 09:06

Футболист молодежной сборной Украины Марьян Швед отличился эффектным голом в девятку в матче отбора Евро-2019

В Запорожье в игре против Андорры Швед на 87-й минуте на скорости сместился с правого фланга в центр и нанес точный удар в дальнюю девятку.