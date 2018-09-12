Как форвард сборной Украины забил невероятный гол в отборе Евро-2019
12 сентября, 2018, 09:06
Футболист молодежной сборной Украины Марьян Швед отличился эффектным голом в девятку в матче отбора Евро-2019
В Запорожье в игре против Андорры Швед на 87-й минуте на скорости сместился с правого фланга в центр и нанес точный удар в дальнюю девятку.
- Гол форварда "Карпат" принес украинцам победу 1:0.
- Национальная сборная Украины во 2-м туре Лиги наций победила во Львове Словакию - 1:0.
- УЕФА накажет украинскую команду за поведение болельщиков во время гостевого матча Лиги наций против Чехии.
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