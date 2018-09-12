Кабмин согласовал получение Украиной двух американских патрульных катеров

12 сентября, 2018, 18:27

Кабинет министров Украины на заседании 12 сентября проголосовал за подписание договоренности с США о передаче американских катеров класса Island Украине

Об этом сообщает Укринформ .

Правительство согласилось с предложением Министерства обороны и поручило осуществить все дальнейшие действия для получения катеров.

Основными преградами, которые не позволяли Украине получить в подарок военные катера от США, их транспортировка и оплата сопутствующих расходов.

Напомним, что впервые о возможности передачи Украине Island заговорили в 2014 году после аннексии Россией Крыма.

В конце августа этого года Кабинет министров разрешил Министерству обороны провести 100% предоплату сопутствующих расходов, связанных с подготовкой на 2019 год поставки в Украину в рамках военной помощи США двух патрульных катеров класса Island.

Перед поставкой катеров в Одессу, они должны пройти восстановительные работы и дооснащение в Балтиморе (США). Летом 2019 года в Балтиморе также планируется проведение обучение украинских экипажей.