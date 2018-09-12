IKEA заходит в Украину, и ей подойдет наш флаг, - Порошенко
12 сентября, 2018, 09:18
Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что IKEA заходит в Украину
Об этом написано на его Facebook-странице.
Порошенко отметил, что 12 сентября состоится встреча с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке.
"Украина долго ждала этой новости, и за последние годы произошло много изменений, которые сделали открытие IKEA в нашей стране возможным. Это – хороший сигнал для других мировых брендов, что с Украиной нужно иметь дело", - написал Порошенко.
В конце он добавил, что "IKEA подойдет украинский флаг".
- 19 декабря сообщалось, что крупнейший в мире ритейлер товаров для дома шведская компания IKEA объявила о выходе на украинский рынок.
- Впоследствии информацию о выход IKEA на украинский рынок подтвердил премьер-министр Владимир Гройсман.
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