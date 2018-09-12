IKEA заходит в Украину, и ей подойдет наш флаг, - Порошенко

12 сентября, 2018, 09:18

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что IKEA заходит в Украину

Об этом написано на его Facebook-странице.

Порошенко отметил, что 12 сентября состоится встреча с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке.

"Украина долго ждала этой новости, и за последние годы произошло много изменений, которые сделали открытие IKEA в нашей стране возможным. Это – хороший сигнал для других мировых брендов, что с Украиной нужно иметь дело", - написал Порошенко.

В конце он добавил, что "IKEA подойдет украинский флаг".