 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

IKEA заходит в Украину, и ей подойдет наш флаг, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что IKEA заходит в Украину

Об этом написано на его Facebook-странице.

Порошенко отметил, что 12 сентября состоится встреча с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке.

"Украина долго ждала этой новости, и за последние годы произошло много изменений, которые сделали открытие IKEA в нашей стране возможным. Это – хороший сигнал для других мировых брендов, что с Украиной нужно иметь дело", - написал Порошенко.

В конце он добавил, что "IKEA подойдет украинский флаг".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

12 сентября, 2018 среда

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать