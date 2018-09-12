Где в Украине будет теплее всего. Прогноз синоптика

12 сентября, 2018, 10:35

В четверг, 13 сентября, в Украине будет солнечная погода без существенных осадков, теплее всего будет на востоке и юго-востоке

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала метеоролог Наталья Диденко.

"13 сентября ночью местами ожидаются туманы с серпанками. Существенных осадков в стране не предвидится, но по крайнем севере могут происходить небольшие дожди, они могут даже дойти до Киева. Но это будут незначительные осадки, а будет преобладать по всей Украине сухая солнечная погода, температура будет комфортной +20...+26°C, на востоке и юго-востоке - до +28°C", - рассказала госпожа Диденко.

В Киеве 13 сентября есть возможность небольшого дождя, но существенные осадки также маловероятны. Температура воздуха в столице составит +20...+22°C.