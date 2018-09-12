Единственному обвиняемому по "делу рюкзаков" дали условное наказание
12 сентября, 2018, 11:43
Единственный обвиняемый по делу хищения средств на заказе рюкзаков для МВД Владимир Литвин получил наказание в виде 5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком в два года
Соответствующее решение объявил 11 сентября председательствующий судья коллегии Виктор Ежов, передает "Украинская правда".
Кроме того, Литвин должен компенсировать 4,855 млн грн убытков и более 368 тыс. грн судебных расходов.
Литвина признали виновным по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особенно крупных размерах или организованной группой) и ч. 3 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины. Он полностью признал вину и изобличил другого фигуранта дела, который уже умер.
Про сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря в материалах дела прокуратура не вспоминает.
- Напомним, 31 октября 2017 года детективы НАБУ провели обыск у Александра Авакова - сына министра внутренних дел Арсена Авакова в рамках расследования закупки рюкзаков для МВД.
- НАБУ задержало экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-поставщика рюкзаков Владимира Литвина. Трем подозреваемым по "делу рюкзаков" сообщили о подозрении в растрате 14 млн грн.
- Прокурор САП закрыл уголовное производство в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.
- В САП объяснили закрытие дела против Авакова и Чеботаря тем, что Литвин взял всю вину на себя, а другие фигуранты "не знали о факте поставки некачественных рюкзаков".
- НАБУ обжаловало закрытие "дела рюкзаков".
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