Единственному обвиняемому по "делу рюкзаков" дали условное наказание

12 сентября, 2018, 11:43

Единственный обвиняемый по делу хищения средств на заказе рюкзаков для МВД Владимир Литвин получил наказание в виде 5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком в два года

Соответствующее решение объявил 11 сентября председательствующий судья коллегии Виктор Ежов, передает "Украинская правда".

Кроме того, Литвин должен компенсировать 4,855 млн грн убытков и более 368 тыс. грн судебных расходов.

Литвина признали виновным по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особенно крупных размерах или организованной группой) и ч. 3 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины. Он полностью признал вину и изобличил другого фигуранта дела, который уже умер.

Про сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря в материалах дела прокуратура не вспоминает.