 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Единственному обвиняемому по "делу рюкзаков" дали условное наказание


фото: hromadske.ua
Единственный обвиняемый по делу хищения средств на заказе рюкзаков для МВД Владимир Литвин получил наказание в виде 5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком в два года

Соответствующее решение объявил 11 сентября председательствующий судья коллегии Виктор Ежов, передает "Украинская правда".

Кроме того, Литвин должен компенсировать 4,855 млн грн убытков и более 368 тыс. грн судебных расходов.

Литвина признали виновным по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особенно крупных размерах или организованной группой) и ч. 3 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины. Он полностью признал вину и изобличил другого фигуранта дела, который уже умер.

Про сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря в материалах дела прокуратура не вспоминает.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

12 сентября, 2018 среда

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать