Дизайнер показал бутылку шампанского, которую можно распивать в космосе. Для кого она
Об этом сообщает AFP.
Разработанная де Голлем бутылка разделена на две камеры - в первой находится напиток, а в другой - клапан, который под давлением вытесняет небольшие порции шампанского в виде пены. Остановить подачу напитка можно нажатием на сферическое кольцо над шейкой.
"Ощущение, когда шампанское превращается из пены в жидкость у вас во рту, невозможно испытать на Земле - напиток попадает не только на язык, но и на всю полость рта, усиливая вкусовой эффект", - говорит изобретатель.
Для испытаний специально оборудованный самолет Airbus Zero-G осуществит серию параболических маневров -резко раскрутиться перед курсом вниз, чтобы создать 20-секундные всплески невесомости.
Целевая аудитория - не космонавты, которым не разрешают употреблять алкоголь на Международной космической станции.
Но будущая волна суббарбитального и орбитального космического туризма, что продвигается частными предпринимателями, такими как Blue Origin с Virgin Galactic и основателем Amazon Джеффом Безосом, может стать кипучей аудиторией для знатоков космоса.
Предполагается, что изобретение пригодится космическим туристам, которых в следующем году планируют отправить в космос компании Virgin Galactic и Blue Origin.
"Им не нужно выполнять любые профессиональные задачи на борту, поэтому они, вероятно, смогут выпить немного алкоголя", - сказал астронавт Жан-Франсуа Кларвой, который возглавляет компанию, которая управляет Airbus Zero-G.
"Вы могли бы подумать о том, чтобы просто пить обычное шампанское через соломинку" - сказал физик Жерар Лигер-Белаир, который консультировал проект - "вряд ли вы когда-нибудь найдете поклонника шампанского, которому бы понравилось такое унижение".
- Напомним, компания Blue Origin впервые показала интерьер пассажирской капсулы для космических туристов. Основатель сервиса онлайн-торговли Amazon Джефф Безос заявлял, что инвестирует в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin $2,5 млрд и уже в 2018 году будут осуществляться 11-минутные полеты на орбиту для туристов.
- Стартап Starfighters создает первую коммерческую программу подготовки астронавтов. Она предназначена для космических туристов, которые забронировали себе места на ракетах SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic или любой другой компании, которая обещает отправить всех желающих на орбиту Земли в ближайшем будущем.
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