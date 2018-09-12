Дизайнер показал бутылку шампанского, которую можно распивать в космосе. Для кого она

12 сентября, 2018, 14:10

Французский дизайнер Франсуа де Голль разработал бутылку для шампанского, которая позволит разливать напиток в невесомости

Об этом сообщает AFP.

Разработанная де Голлем бутылка разделена на две камеры - в первой находится напиток, а в другой - клапан, который под давлением вытесняет небольшие порции шампанского в виде пены. Остановить подачу напитка можно нажатием на сферическое кольцо над шейкой.

"Ощущение, когда шампанское превращается из пены в жидкость у вас во рту, невозможно испытать на Земле - напиток попадает не только на язык, но и на всю полость рта, усиливая вкусовой эффект", - говорит изобретатель.

Для испытаний специально оборудованный самолет Airbus Zero-G осуществит серию параболических маневров -резко раскрутиться перед курсом вниз, чтобы создать 20-секундные всплески невесомости.

Целевая аудитория - не космонавты, которым не разрешают употреблять алкоголь на Международной космической станции.

Но будущая волна суббарбитального и орбитального космического туризма, что продвигается частными предпринимателями, такими как Blue Origin с Virgin Galactic и основателем Amazon Джеффом Безосом, может стать кипучей аудиторией для знатоков космоса.

Предполагается, что изобретение пригодится космическим туристам, которых в следующем году планируют отправить в космос компании Virgin Galactic и Blue Origin.

"Им не нужно выполнять любые профессиональные задачи на борту, поэтому они, вероятно, смогут выпить немного алкоголя", - сказал астронавт Жан-Франсуа Кларвой, который возглавляет компанию, которая управляет Airbus Zero-G.

"Вы могли бы подумать о том, чтобы просто пить обычное шампанское через соломинку" - сказал физик Жерар Лигер-Белаир, который консультировал проект - "вряд ли вы когда-нибудь найдете поклонника шампанского, которому бы понравилось такое унижение".