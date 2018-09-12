ДТП с украинцами в Польше: 19-летняя девушка погибла, 6 пострадавших

12 сентября, 2018, 11:41

11 сентября возле польского города Томашов столкнулись два украинских автомобиля, в результате чего погибла 19-летняя девушка и еще 6 человек получили ранения

Об этом сообщает Dziennik Wschodni, передает "Украинская правда".

"ДТП с украинцами произошла около 1:46 по местному времени возле села Домброва на трассе №17, которая ведет от украинского пункта пропуска Рава-Русская до польского города Замостье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили Ford Mondeo и Skoda Octavia на украинском регистрации врезались "лоб в лоб".

"У Skoda ехали четыре человека, их доставили в больницы городов Томашив и Замостье. В автомобиле находились 29-летний водитель, 27-летняя пассажирка и двое пассажиров возрастом 38 и 29 лет.

В автомобиле Ford находились три человека. 19-летняя пассажирка погибла на месте. Двое мужчин госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии ", - пишет издание со ссылкой на местную полицию.

Национальная дорога №17 была заблокирована в течение нескольких часов.

Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца подтвердила гибель Украинской в ​​Польше и отметила, что консулы оказывают необходимую помощь пострадавшим, находятся в больнице.