Домашнее насилие: теперь полиция может сразу защитить жертву и избавиться от обидчика

12 сентября, 2018, 13:47

В Украине вступил в силу приказ МВД о срочных запретительных предписаниях в ситуациях домашнего насилия

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, сообщает пресс-центр МВД.

Она заметила, что приказ является довольно важным в свете изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые будут действовать уже в начале 2019 года и облегчат реализацию положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями.

Поэтому теперь правоохранители, которые приезжают на вызов по совершению домашнего насилия, смогут позаботиться о безопасности жертвы, сразу выписав обидчику срочный предписание.

"Такое предписание будет налагать на правонарушителя обязательства покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица; содержащую запрет на вход и пребывание в этом месте; а также запретить обидчику любым способом контактировать с пострадавшей лицом", - подчеркнула Ковальчук.

Это позволит устранить угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица, полностью обезопасив жертву от агрессора.