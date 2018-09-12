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Домашнее насилие: теперь полиция может сразу защитить жертву и избавиться от обидчика


фото: edulancer
В Украине вступил в силу приказ МВД о срочных запретительных предписаниях в ситуациях домашнего насилия

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, сообщает пресс-центр МВД.

Она заметила, что приказ является довольно важным в свете изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые будут действовать уже в начале 2019 года и облегчат реализацию положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями.

Поэтому теперь правоохранители, которые приезжают на вызов по совершению домашнего насилия, смогут позаботиться о безопасности жертвы, сразу выписав обидчику срочный предписание.

"Такое предписание будет налагать на правонарушителя обязательства покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица; содержащую запрет на вход и пребывание в этом месте; а также запретить обидчику любым способом контактировать с пострадавшей лицом", - подчеркнула Ковальчук.

Это позволит устранить угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица, полностью обезопасив жертву от агрессора.

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