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Депутат Киевсовета объяснила, почему фракция "Самопомич" самораспустилась

Бывшие члены фракции "Самопомич" должны понести политическую ответственность перед избирателями, считает депутат Киевсовета

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала депутат Киевского горсовета от расформированной фракции "Самопомич" Наталья Манойленко.

"Мы получали многочисленные сигналы от гражданского общества и активистов, также эти обвинения были оглашены во время пленарных заседаний Киевсовета. Эта история длилась более полугода", - сообщила Манойленко.

Она также отметила, что во время голосования за роспуск фракции сама воздержалась, но при этом считает ответственными всех членов фракции за то, что пропустили факт существования коррупции в рядах партии.

"Мы допустили грубую ошибку из-за того, что должным образом не отреагировали на все сигналы, поступавшие, в том числе, от самой партии в виде прямых требований разобраться в ситуации, мы бездествовали в течение очень длительного времени", - отметила депутат Киевсовета.

Следовательно, по словам Манойленко, бывшие члены фракции должны понести политическую ответственность перед избирателями.

  • Напомним, 6 сентября исполнительный комитет "Объединения "Самопомич" исключил депутатов Киевского горсовета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из членов партии. В "Самопомочи" считают, что эти депутаты поддержали решение горсовета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь захваченных участков превысила 1,4 га.
  • 11 сентября фракция "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске.
  • Позже Сыроид и Гусовский объяснили, почему произошел скандал в "Самопомочи".
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