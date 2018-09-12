Депутат Киевсовета объяснила, почему фракция "Самопомич" самораспустилась

12 сентября, 2018, 17:59

Бывшие члены фракции "Самопомич" должны понести политическую ответственность перед избирателями, считает депутат Киевсовета

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала депутат Киевского горсовета от расформированной фракции "Самопомич" Наталья Манойленко.

"Мы получали многочисленные сигналы от гражданского общества и активистов, также эти обвинения были оглашены во время пленарных заседаний Киевсовета. Эта история длилась более полугода", - сообщила Манойленко.

Она также отметила, что во время голосования за роспуск фракции сама воздержалась, но при этом считает ответственными всех членов фракции за то, что пропустили факт существования коррупции в рядах партии.

"Мы допустили грубую ошибку из-за того, что должным образом не отреагировали на все сигналы, поступавшие, в том числе, от самой партии в виде прямых требований разобраться в ситуации, мы бездествовали в течение очень длительного времени", - отметила депутат Киевсовета.

Следовательно, по словам Манойленко, бывшие члены фракции должны понести политическую ответственность перед избирателями.