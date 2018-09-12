Британец придумал коварную загадку с монетами для друзей, а она стала вирусной

12 сентября, 2018, 12:55

Британец Мэттью Джеймс Бич, что работает барменом в одном из отелей Западного Уэльса, придумал загадку для своих друзей в Facebook

Об этом сообщает Mirror.

Он разложил на подносе монеты разного номинала и предложил найти среди них 20 пенсов. Пост стал вирусным и набрал около 8 000 перепостов и 4 000 комментариев. Сможете найти? Вот как они выглядят.

Загадка привлекла внимание не только приятелей Бича, но и других пользователей соцсетей - все они стали ломать голову над задачей. Многие не смогли справиться с головоломкой и смотрели ответ в комментариях.

Как оказалось, монетка пряталась под стаканом воды.