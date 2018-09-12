Боевики на Донбассе снова обстреляли украинских военных из запрещенного оружия

12 сентября, 2018, 19:09

В течение этой среды, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями

Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил в своей вечерней сводке в Facebook.

"Днем противник открывал прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Чермалык, Гнутово и Лебединское", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российско-оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Чермалыка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.