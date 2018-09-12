Автомобили Google начнут проверять уровень загрязнения воздуха
Об этом пишет TechCrunch.
50 автомобилей Google Street View в Хьюстоне, Мехико и Сиднее будут собирать данные о качестве воздуха, анализируя показатели углекислого газа (СО2), окиси углерода (СО), оксида азота (NO), двуокиси азота (NO2) и озона (O3 ). Потом эта аналитика будет опубликована в базе данных Google BigQuery.
"Качество воздуха на одной улице может отличаться в десяток раз в разных местах. Понимание этого факта позволит улучшить качество городского планирования, а жителям покажет, какие места являются наиболее экологичными", - говорит Давид Герцль, основатель Aclima.
Перед запуском данного этапа проекта Aclima и Google Street View запускали технологию на двух машинах, которые мониторили улицы Лондона.
В 2015 году автомобили компании измеряли уровень загрязнения воздуха в Калифорнии, а в 2016 году - в Окленде. В Лондоне партнерами Google стали Королевский колледж Лондона, Кембриджский университет, Национальная физическая лаборатория и команда Фонда экологической защиты ЕС и США.
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