Автомобили Google начнут проверять уровень загрязнения воздуха

12 сентября, 2018, 18:07

Парк автомобилей Street View от Google "вооружат" датчиками для проверки качества воздуха от компании Aclima

Об этом пишет TechCrunch.

50 автомобилей Google Street View в Хьюстоне, Мехико и Сиднее будут собирать данные о качестве воздуха, анализируя показатели углекислого газа (СО 2 ), окиси углерода (СО), оксида азота (NO), двуокиси азота (NO 2 ) и озона (O3 ). Потом эта аналитика будет опубликована в базе данных Google BigQuery.

"Качество воздуха на одной улице может отличаться в десяток раз в разных местах. Понимание этого факта позволит улучшить качество городского планирования, а жителям покажет, какие места являются наиболее экологичными", - говорит Давид Герцль, основатель Aclima.

Перед запуском данного этапа проекта Aclima и Google Street View запускали технологию на двух машинах, которые мониторили улицы Лондона.

В 2015 году автомобили компании измеряли уровень загрязнения воздуха в Калифорнии, а в 2016 году - в Окленде. В Лондоне партнерами Google стали Королевский колледж Лондона, Кембриджский университет, Национальная физическая лаборатория и команда Фонда экологической защиты ЕС и США.