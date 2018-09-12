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Автомобили Google начнут проверять уровень загрязнения воздуха

Парк автомобилей Street View от Google "вооружат" датчиками для проверки качества воздуха от компании Aclima

Об этом пишет TechCrunch.

50 автомобилей Google Street View в Хьюстоне, Мехико и Сиднее будут собирать данные о качестве воздуха, анализируя показатели углекислого газа (СО2), окиси углерода (СО), оксида азота (NO), двуокиси азота (NO2) и озона (O3 ). Потом эта аналитика будет опубликована в базе данных Google BigQuery.

"Качество воздуха на одной улице может отличаться в десяток раз в разных местах. Понимание этого факта позволит улучшить качество городского планирования, а жителям покажет, какие места являются наиболее экологичными", - говорит Давид Герцль, основатель Aclima.

Перед запуском данного этапа проекта Aclima и Google Street View запускали технологию на двух машинах, которые мониторили улицы Лондона.

В 2015 году автомобили компании измеряли уровень загрязнения воздуха в Калифорнии, а в 2016 году - в Окленде. В Лондоне партнерами Google стали Королевский колледж Лондона, Кембриджский университет, Национальная физическая лаборатория и команда Фонда экологической защиты ЕС и США.

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