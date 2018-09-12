Ассоциация футбольных клубов Европы объявила команду года

12 сентября, 2018, 15:51

Ассоциация европейских футбольных клубов определила лучшую команду 2018 года

Об этом сообщает официальный сайт ECA.

Лучшим клубом 2018 года стал испанский "Реал". Мадридская команда была отмечена за выдающиеся достижения в сезоне-2017/18. Под руководством Зинедина Зидана "Реал" третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

Награду в номинации "Прогресс года" получил австрийский "Зальцбург", который добрался до полуфинала Лиги Европы.

Бельгийский "Гент" был отмечен за социальную деятельность, английские "Арсенал" и "Челси" получили призы за развитие женского футбола.