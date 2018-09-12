Апелляционный суд отказался увеличить залог для владельца Insider Тамразова

12 сентября, 2018, 20:43

Апелляционный суд Киева отклонил апелляционные жалобы прокурора и адвокатов экс-первого заместителя председателя правления "Укргаздобыча" и владельца издания Insider Алексея Тамразова

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следователя судьи Печерского районного суда Киева от 23 августа 2018 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты – без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу Тамразова с определением размера залога в 577 млн гривен.

Судом ранее было отказано в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применена в отношении подозреваемого Тамразова мера пресечения в виде залога в размере 20 млн 462 гривни.