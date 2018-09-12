Апелляционный суд отказался увеличить залог для владельца Insider Тамразова
12 сентября, 2018, 20:43
Апелляционный суд Киева отклонил апелляционные жалобы прокурора и адвокатов экс-первого заместителя председателя правления "Укргаздобыча" и владельца издания Insider Алексея Тамразова
Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следователя судьи Печерского районного суда Киева от 23 августа 2018 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты – без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу Тамразова с определением размера залога в 577 млн гривен.
Судом ранее было отказано в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применена в отношении подозреваемого Тамразова мера пресечения в виде залога в размере 20 млн 462 гривни.
- Напомним, 9 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Тамразова задержали при попытке дать $200 тысяч взятки прокурору ГПУ. Эти деньги мужчина предлагал якобы за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации экс-президента Виктора Януковича.
- 28 августа экс-заместитель председателя правления "Укргаздобыча" и владелец издания Insider Алексей Тамразов вышел под залог в 20 миллионов гривен.
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