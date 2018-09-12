 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Апелляционный суд отказался увеличить залог для владельца Insider Тамразова

Апелляционный суд Киева отклонил апелляционные жалобы прокурора и адвокатов экс-первого заместителя председателя правления "Укргаздобыча" и владельца издания Insider Алексея Тамразова

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следователя судьи Печерского районного суда Киева от 23 августа 2018 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты – без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу Тамразова с определением размера залога в 577 млн гривен.

Судом ранее было отказано в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применена в отношении подозреваемого Тамразова мера пресечения в виде залога в размере 20 млн 462 гривни.

  • Напомним, 9 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Тамразова задержали при попытке дать $200 тысяч взятки прокурору ГПУ. Эти деньги мужчина предлагал якобы за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации экс-президента Виктора Януковича.
  • 28 августа экс-заместитель председателя правления "Укргаздобыча" и владелец издания Insider Алексей Тамразов вышел под залог в 20 миллионов гривен.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

13 сентября, 2018 четверг

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать