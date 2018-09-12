Amazon запатентовала клетки для своих работников

12 сентября, 2018, 17:01

Amazon в 2016 году запатентовала металлические клетки, чтобы перевозить в них сотрудников по складам компании

Патент оказался в исследовании Anatomy of an AI System, опубликованном Кейт Кроуфорд и Владанном Джолером, на него обратило внимание издание The Seattle Times.

Amazon has a patent for caging humans in robot work zones. https://t.co/gnLKN8j2Zj (Story by @mattmday and @bromano) — The Seattle Times (@seattletimes) 7 сентября 2018 г. Он называется "Система и метод транспортировки персонала в зоне активной работы". По заявлению компании, целью этих клеток является защищать сотрудников, работающих в складских помещениях при перемещении на большие расстояния, но теперь инженеры нашли лучший метод для безопасности работников.

"Я уверен, что клетка была разработана для безопасности работников. Кроме того, этот патент был опубликован несколько лет назад. Многие крупные компании подают странные заявки на патенты", - написал сотрудник Amazon, специально нанятый для создания положительного образа компании в соцсетях на своей странице в Twitter.

Патент также прокомментировал старший вице-президент Amazon по операционной деятельности Дэйв Кларк.

"Иногда даже плохие идеи превращаются в патенты. Мы никогда не использовали эту технологию и не планируем. Мы разработали лучшее решение: маленькие жилеты, которые заставляют любое роботизированное устройство останавливаться, когда оно приближается к человеку", - написал Кларк