 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Amazon запатентовала клетки для своих работников

Amazon в 2016 году запатентовала металлические клетки, чтобы перевозить в них сотрудников по складам компании

Патент оказался в исследовании Anatomy of an AI System, опубликованном Кейт Кроуфорд и  Владанном Джолером, на него обратило внимание издание The Seattle Times.

Он называется "Система и метод транспортировки персонала в зоне активной работы". По заявлению компании, целью этих клеток является защищать сотрудников, работающих в складских помещениях при перемещении на большие расстояния, но теперь инженеры нашли лучший метод для безопасности работников.

"Я уверен, что клетка была разработана для безопасности работников. Кроме того, этот патент был опубликован несколько лет назад. Многие крупные компании подают странные заявки на патенты", - написал сотрудник Amazon, специально нанятый для создания положительного образа компании в соцсетях на своей странице в Twitter.

Патент также прокомментировал старший вице-президент Amazon по операционной деятельности Дэйв Кларк.

"Иногда даже плохие идеи превращаются в патенты. Мы никогда не использовали эту технологию и не планируем. Мы разработали лучшее решение: маленькие жилеты, которые заставляют любое роботизированное устройство останавливаться, когда оно приближается к человеку", - написал Кларк

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

12 сентября, 2018 среда

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать