7 упражнений, которые уничтожат двойной подбородок
Об этом пишет "Мое здоровье".
Если жир накапливается в области подбородка, это может указывать на предрасположенность к сердечным заболеваниям и проблемам с метаболизмом. Также он может образоваться у тех, у кого слабые мышцы челюсти.
Круговые движения языком
- Сядьте в удобном месте, выпрямите спину и сомкните губы;
- Языком сделайте несколько круговых движений по небу.
Для правильного эффекта делайте десять подходов трижды в день. Можно попробовать делать круговые движения из стороны в сторону.
Прижимание языка
- Выпрямите спину и опустите плечи;
- Наклоните голову назад, чтобы лицо было параллельно потолку;
- Прижмите язык к небу. Когда будете делать это движение, наклоняйте голову вперед так, чтобы подбородок коснулся грудной клетки;
- Во время выполнения этого упражнения важно не переставать прижимать язык к небу. После этого расслабьте язык и вернитесь в исходное положение.
Делайте не менее 20 повторов в день.
Хмуренье
Это упражнение можно выполнять стоя или сидя.
- Максимально далеко отведите нижнюю губу от рта, как делают дети, когда вот-вот заплачут;
- Хмуря лицо, напрягите мышцы шеи и наклоните голову так, чтобы подбородок коснулся грудной клетки;
- Во время выполнения этого упражнения всегда держите спину и плечи прямо;
- Когда подбородок коснется грудной клетки, вернитесь в исходное положение и отдохните.
Повторяйте упражнение не менее 15 раз в день.
Буква О
- Выпрямите спину и опустите плечи;
- Наклоните голову назад и сомкните губы, чтобы они образовывали букву О;
- Напрягите шею и задержитесь в таком положении на 20-25 секунд. Вернитесь в начальную позицию.
Это упражнение следует повторять не менее 10 раз в день.
Вращение подбородка
Это упражнение можно выполнять в сидячем или стоячем положении. Важно держать спину максимально прямой.
- Дотянитесь подбородком до одного плеча а потом до другого;
- Проведите подбородком максимально близко к грудной клетке, пока он не достигнет противоположного плеча.
Не забывайте о том, что плечи должны быть опущены вниз. Выполните упражнение десять раз.
Целование потолка
Чтобы выполнить это упражнение, встаньте прямо и опустите руки.
- Наклоните голову назад, лицом к потолку;
- Максимально вытяните губы вперед, пока не почувствуете напряжение в мышцах шеи и подбородка;
- Задержитесь в этом положении на пять секунд и вернитесь в исходное.
Повторяйте это упражнение 15 раз в день.
Произнесение гласных
Станьте ровно и медленно произнесите каждую гласную, широко открывая рот. Постарайтесь выполнять упражнение максимально долго.
- Напомним, существуют четыре упражнения, с которыми можно сделать свой пресс хорошим и держать его в тонусе. Их можно выполнять не выходя из дома.
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