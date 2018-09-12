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7 упражнений, которые уничтожат двойной подбородок

Эксперты выбрали семь упражнений, которые укрепят мышцы челюсти и шеи. Это также поможет уменьшить двойной подбородок

Об этом пишет "Мое здоровье".

Если жир накапливается в области подбородка, это может указывать на предрасположенность к сердечным заболеваниям и проблемам с метаболизмом. Также он может образоваться у тех, у кого слабые мышцы челюсти.

Круговые движения языком

  • Сядьте в удобном месте, выпрямите спину и сомкните губы;
  • Языком сделайте несколько круговых движений по небу.

Для правильного эффекта делайте десять подходов трижды в день. Можно попробовать делать круговые движения из стороны в сторону.

Прижимание языка

  • Выпрямите спину и опустите плечи;
  • Наклоните голову назад, чтобы лицо было параллельно потолку;
  • Прижмите язык к небу. Когда будете делать это движение, наклоняйте голову вперед так, чтобы подбородок коснулся грудной клетки;
  • Во время выполнения этого упражнения важно не переставать прижимать язык к небу. После этого расслабьте язык и вернитесь в исходное положение.

Делайте не менее 20 повторов в день.

Хмуренье

Это упражнение можно выполнять стоя или сидя.

  • Максимально далеко отведите нижнюю губу от рта, как делают дети, когда вот-вот заплачут;
  • Хмуря лицо, напрягите мышцы шеи и наклоните голову так, чтобы подбородок коснулся грудной клетки;
  • Во время выполнения этого упражнения всегда держите спину и плечи прямо;
  • Когда подбородок коснется грудной клетки, вернитесь в исходное положение и отдохните.

Повторяйте упражнение не менее 15 раз в день.

Буква О

  • Выпрямите спину и опустите плечи;
  • Наклоните голову назад и сомкните губы, чтобы они образовывали букву О;
  • Напрягите шею и задержитесь в таком положении на 20-25 секунд. Вернитесь в начальную позицию.

Это упражнение следует повторять не менее 10 раз в день.

Вращение подбородка

Это упражнение можно выполнять в сидячем или стоячем положении. Важно держать спину максимально прямой.

  • Дотянитесь подбородком до одного плеча а потом до другого;
  • Проведите подбородком максимально близко к грудной клетке, пока он не достигнет противоположного плеча.

Не забывайте о том, что плечи должны быть опущены вниз. Выполните упражнение десять раз.

Целование потолка

Чтобы выполнить это упражнение, встаньте прямо и опустите руки.

  • Наклоните голову назад, лицом к потолку;
  • Максимально вытяните губы вперед, пока не почувствуете напряжение в мышцах шеи и подбородка;
  • Задержитесь в этом положении на пять секунд и вернитесь в исходное.

Повторяйте это упражнение 15 раз в день.

Произнесение гласных

Станьте ровно и медленно произнесите каждую гласную, широко открывая рот. Постарайтесь выполнять упражнение максимально долго.

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