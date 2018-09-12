10 из 14 кандидатов в президенты игнорируют голосования в Раде, - Комитет избирателей

12 сентября, 2018, 15:24

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" проанализировала активность работы 14 народных депутатов, которые являются потенциальными кандидатами в президенты. Так, 10 из них игнорируют парламентские голосования

Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

В сообщении говорится о том, что среди кандидатов были Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Михаил Добкин, Вадим Новинский, Вадим Рабинович, Евгений Мураев, Сергей Каплин, Виталий Куприй, Виктор Чумак, Андрей Белецкий, Сергей Тарута, Александр Шевченко.

“Это политики, которые уже заявили об участии в выборах или участие которых является ожидаемым с точки зрения экспертов. Указанные политики преимущественно демонстрируют низкую эффективность работы в ВР. Так, 10 из 14 кандидатов игнорируют парламентские голосования, 7 политиков ни разу не посетили заседания своего комитета за последнюю сессию. В сравнении с другими депутатами высокие показатели работы у В.Чумака” - отметили в сообщении.

КИУ исследовал работу народных депутатов в течение февраля-июля 2018 года по таким параметрам, как посещение пленарных заседаний ВР и заседаний комитета, участие в голосованиях, успешность законодательной работы.

По данным письменной регистрации, Тимошенко пропустила без уважительных причин 21% пленарных заседаний ВРУ, Ляшко – 13%, Бойко – 1%, Вилкул – 61%, Добкин – 89%, Новинский – 25%, Рабинович – 75%, Мураев – 92%, Каплин – 18%, Куприй – 38%, Чумак – 7%, А. Белецкий – 58%, Тарута – 24, Шевченко – 4%.

В КИУ отмечают, что Тимошенко также пропустила 89% голосований ВР, Ляшко – 54%, Бойко – 93%, Вилкул – 90%, Добкин – 91%, Новинский – 86%, Рабинович – 99%, Мураев – 99%, Каплин – 68%, Куприй – 94%, Чумак – 64%, Белецкий – 89%, Тарута – 86%, Шевченко – 76%.

Тимошенко, Бойко, Вилкул, Добкин, Новинский, Рабинович и Белецкий не посетили ни одного заседания комитета, в который входят. Ляшко пропустил 67% заседаний комитета, Мураев – 92%, Каплин – 11%, Куприй – 45%, Тарута – 36%, Шевченко – 47%. Чумак не пропустил ни одного заседания комитета.



В КИУ подчеркивают, что производительность работы отдельных политиков практически нулевая. Из зарегистрированных Тимошенко 14 проектов законов и постановлений принято 5, Ляшко – 32 (12), Бойко – 10 (1), Вилкул – 29 (0), Добкин – 0, Новинский – 4 (0), Рабинович – 4 (0), Мураев – 15 (0), Каплин – 50 (4), Куприй – 24.