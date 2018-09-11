Знаменитый боксер будет баллотироваться в президенты США

11 сентября, 2018, 12:54

Известный американский боксер Оскар де ла Хойя намерен баллотироваться на пост президента США

Об этом сообщает TMZ.

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в нескольких весовых категориях рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру в президенты США на выборах 2020 года.

"С того времени, как я стал профессиональным боксером, миллионы людей спрашивали меня, почему бы мне не попробовать представлять их на выборах. Ведь только став президентом, ты достучишься до наибольшего количества людей", - сказал де ла Хойя.

Боксер привел пример рэпера Канье Уэста, который также заявлял о президентских амбициях.

45-летний Оскар Де ла Хойя является олимпийским чемпионом 1992 года. На профессиональном ринге американец провел 45 боев, одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. После завершения карьеры стал одним из самых влиятельных промоутеров мира.