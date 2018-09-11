Жителям швейцарского села будут выплачивать $2,5 тыс в месяц в рамках эксперимента

11 сентября, 2018, 11:33

Жители поселка Рейнау, что в Швейцарии, примут участие в эксперименте с базовым доходом

Им ежемесячно будут выплачивать 2,570 тыс. швейцарских франков (около $2,5 тыс). Об этом сообщает Bloomberg.

Следующим шагом должен стать сбор средств для финансирования проекта с помощью краудфандинга.

Предложение внедрить безусловный базовый доход на уровне страны выдвинули еще два года назад. Напомним, ББД - это социальная концепция, согласно которой страна/округ/регион регулярно выплачивают населению определенную сумму денег просто так, за то, что они есть. Деньги начисляются независимо от того, сколько человек зарабатывает и вообще работает.

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Однако на референдуме два года назад большинство швейцарцев высказались против этой идеи. Сейчас эксперимент решили провести в отдельном селе.

Издание отмечает, что более 50% жителей Рейнау (692 из 1300 жителей), сказали "да". Сейчас бюллетени еще должны пройти проверку.

Что же касается денежной суммы, то по меркам Швейцарии, она небольшая, пишет издание:

"Учитывая стоимость жизни в Швейцарии, сумма в 2,5 тысяч франков (2,570 тысяч долларов) небольшая. Кассир бакалеи в городе Базель, работает 42 часа в неделю, зарабатывает около 3,5 тысяч франков в месяц”.

Напомним, впервые эксперимент с БОД осуществили в Канаде еще в 1970-е годы в провинции Манитоба - назывался он "Mincome".

Еще один эксперимент с базовым доходом тестируют в Финляндии. По условиям исследования 2 тысячи финских безработных ежемесячно будут получать около $600 от государственной страховой компании KELA. Даже если они найдут высокооплачиваемую работу, выплаты не прекратят. Результаты обещают представить в 2019 году.