Жители сел Подгорцы, Креничи и Романков отпраздновали день общины. Событие

11 сентября, 2018, 11:57

На центральном майдане Подгорцы состоялось празднование дня общины этого села, а также сел Креничи и Романков

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

День общины сел Подгорцы, Креничи и Романков, что на Киевщине! Празднования развернулись как на центральном майдане Подгорцы, так и на стадионе.

Радостное настроение не испортил даже небольшой дождь. В детской зоне для малышей организовали бесплатные аттракционы, мастер-классы, праздник красок Холи. Здесь и аниматоры, робот-трансформер, конкурсы и другие развлечения.

На фуд-корте посетители могли подкрепиться - вкусными блюдами гостеприимно угощали местные кулинары. А мастера трех сел удивляли гостей собственноручно изготовленным творогом, сочными фруктами, душистым медом. Со сцены с поздравлениями выступил сельский голова Подгорцев Сергей Кравченко.

"Праздник у нас проходит под лозунгами "Я здесь живу". Мы побуждаем людей к более активным действиям в активной жизни наших сел. Изюминка нашего региона - это, во-первых, хорошая природа, во-вторых - очень крепкая и единая община. И последнее - это то, что мы все как один знаем, куда нам нужно двигаться", - отметил сельский голова Подгорцев Сергей Кравченко.

"Здесь мои дети выросли, мои внуки выросли и это - моя земля, моя Украина. Я сегодня счастлива, что мы проводим день села в таком масштабе", - рассказывает жительница села Подгорцы Раиса Ткачева.

Активную поддержку в организации оказали местные жители, мастера и предприниматели. В завершении - праздничный концерт. Хедлайнерами мероприятия стали звезды украинской сцены - группы "Нумер 482" и "Танок на Майдане Конго".