Журналист из Донецка объяснил, почему Захарченко не могли "по-тихому" вывезти в Россию

11 сентября, 2018, 10:51

Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко пользовался поддержкой помощника российского президента Владислава Суркова, и поэтому устранение его с "должности" в порядке "официального" уголовного преследования или отставки было невозможным

Об этом рассказал главный редактор агентства 62.ua, бывший житель Донецка Роман Лазоренко в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV.

"Почему так устранили Захарченко, а не сделали проще? Все же это марионетка, как бы там не было. Мне кажется, здесь мы имеем дело с борьбой "башен Кремля". Как известно, у Захарченко был сильный покровитель - это был Сурков, позиции которого весной казались очень слабыми, и считалось, что вот-вот его отправят в отставку. И немало конкурентов Захарченко - Ходаковский, Губарев, "серый кардинал" Трапезников - возможно, рассчитывали, что приход нового куратора само собой вызовет отставку Захарченко. Они станут и.о. и в итоге на так называемых выборах закрепят свою власть на какой-то период. Но после того, как Сурков удержался при власти (в Москве, - ред.) и остался его (Захарченко, - ред.) покровителем, то все оказалось не так просто", - отметил Лазоренко.

Кроме того, добавил журналист, не связанные с Сурковым силы решили физически расправиться с Захарченко, чтобы избежать ненужных вопросов в случае открытого расследования его деятельности как главаря боевиков ОРДО, а Москва была им "давно не довольна", в связи с тем, что "масштабы воровства превысили все разумные пределы даже по российским понятиям".

"Взять его арестовать и привезти в Москву? А как тогда потом объяснить россиянам: за что? Вчера мы рассказывали, что он - герой, замечательный человек, Захар Прилепин посвящал ему книги, а сегодня оказывается он такой негодяй. Плотницкий - вор, воровал. Захарченко - вор, воровал. Может в консерватории следует что-то изменить? Если у Вас все такие. То есть это была бы уже огромная дискредитация ОРДЛО в глазах россиян, хотя, казалось бы, куда уж больше", - подытожил Лазоренко.