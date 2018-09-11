Замглавы БПП Кононенко вызвали на допрос по Онищенко

11 сентября, 2018, 13:08

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос первого заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко в деле нардепа-беглеца Александра Онищенко

Об этом во время брифинга заявил глава НАБУ Артем Сытник, сообщает "РБК-Украина".

Он отметил, что на допрос высокопоставленного чиновника вызвали сегодня, однако не пояснил, по какому именно делу, связанному с Онищенко, его допросят.

Отметим, 27 июля 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении нардепа-беглеца Александра Онищенко, подозреваемого по так называемому газовому делу.

Онищенко подозревают в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

По версии следствия, Онищенко является учредителем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели свыше 1,6 млрд грн от реализации природного газа. Вследствие таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесены убытки на сумму более 740 млн грн.

"В целом следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ПАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и другие", - подчеркнули в ведомстве.

Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы за отмывание денег через "Укргаздобычу".

12 октября 2017 года детективы НАБУ задержали предполагаемого участника преступной организации хищения природного газа, в организации которой подозревают нардепа Александра Онищенко.

20 апреля Соломенский райсуд Киева выпустил под залог в размере 500 тысяч гривень подозреваемого в "газовом деле Онищенко" Евгения Быстрицкого.