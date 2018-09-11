Заключенному в РФ украинцу Клыху не передают письма от мамы, - Денисова

11 сентября, 2018, 17:54

Российские тюремщики не передают украинскому политзаключенному Станиславу Клыху письма от матери

Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Только что переговорила с Тамарой Ивановной - мамой Станислава Клыха. В разговоре с сыном 3 сентября, он пожаловался, что ему не приходят письма. Если деньги, которые ему передает мама со своей пенсии, он получает, то письма - нет. Станислав получил только одну весть из дома, хотя мама присылает их регулярно - два раза в месяц. Поэтому, уже сегодня выясню у Уполномоченного РФ, почему нарушаются права Станислава и он не получает корреспонденцию ", - написала Денисова.

Омбудсвумен отметила, что мама политзаключенного 20 сентября планирует посетить его в Верхнеуральской колонии.

"Уже сейчас вместе с МИД будем решать вопрос организации ее поездки. Держу на личном контроле этот вопрос", - добавила Денисова.