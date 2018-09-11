 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Заключенному в РФ украинцу Клыху не передают письма от мамы, - Денисова

Российские тюремщики не передают украинскому политзаключенному Станиславу Клыху письма от матери

Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Только что переговорила с Тамарой Ивановной - мамой Станислава Клыха. В разговоре с сыном 3 сентября, он пожаловался, что ему не приходят письма. Если деньги, которые ему передает мама со своей пенсии, он получает, то письма - нет. Станислав получил только одну весть из дома, хотя мама присылает их регулярно - два раза в месяц. Поэтому, уже сегодня выясню у Уполномоченного РФ, почему нарушаются права Станислава и он не получает корреспонденцию ", - написала Денисова.

Омбудсвумен отметила, что мама политзаключенного 20 сентября планирует посетить его в Верхнеуральской колонии.

"Уже сейчас вместе с МИД будем решать вопрос организации ее поездки. Держу на личном контроле этот вопрос", - добавила Денисова.

  • Напомним, российские власти обвиняют Станислава Клыха в участии в боевых действиях против российской армии во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов и в убийстве российских солдат. Также по этому делу проходит еще один украинский политзаключенный - Николай Карпюк. Клых отвергает обвинения, а его родные настаивают, что он никогда не был в Чечне. 26 мая 2016 года суд в российской Чечне приговорил Клыха к 20 годам лишения свободы. В октябре того же года Верховный суд РФ отклонил апелляцию защиты на приговор.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать