Заключенному в РФ украинцу Клыху не передают письма от мамы, - Денисова
Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Только что переговорила с Тамарой Ивановной - мамой Станислава Клыха. В разговоре с сыном 3 сентября, он пожаловался, что ему не приходят письма. Если деньги, которые ему передает мама со своей пенсии, он получает, то письма - нет. Станислав получил только одну весть из дома, хотя мама присылает их регулярно - два раза в месяц. Поэтому, уже сегодня выясню у Уполномоченного РФ, почему нарушаются права Станислава и он не получает корреспонденцию ", - написала Денисова.
Омбудсвумен отметила, что мама политзаключенного 20 сентября планирует посетить его в Верхнеуральской колонии.
"Уже сейчас вместе с МИД будем решать вопрос организации ее поездки. Держу на личном контроле этот вопрос", - добавила Денисова.
- Напомним, российские власти обвиняют Станислава Клыха в участии в боевых действиях против российской армии во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов и в убийстве российских солдат. Также по этому делу проходит еще один украинский политзаключенный - Николай Карпюк. Клых отвергает обвинения, а его родные настаивают, что он никогда не был в Чечне. 26 мая 2016 года суд в российской Чечне приговорил Клыха к 20 годам лишения свободы. В октябре того же года Верховный суд РФ отклонил апелляцию защиты на приговор.
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