Из-за выбросов завода "Крымский титан" очистили уже более 230 км дорог Херсонщины

11 сентября, 2018, 11:15

Украинские спасатели продолжают очищать дороги Херсонской области от химических веществ завода "Крымский титан"

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел в своем аккаунте в Twitter.

"Спасатели продолжают очищать дороги Херсонщины от химических веществ. Уже удалось почистить 234 километра", - отметили в ведомстве.

В МВД пояснили, что содовый раствор, которым смывают дороги, помогает уменьшить вредное влияние на человеческий организм.

Между тем пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" до сих пор остаются закрытыми.

#Спасатели продолжают очищать дороги Херсонщины от химических веществ



Уже удалось почистить 234 километра.

Содовый раствор, которым смывают дороги, помогает уменьшить вредное влияние на человеческий организм.



Напомним, что пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" до сих пор не работают pic.twitter.com/0aDWEqEr0D — МВД Украины (@MVS_UA) 11 сентября 2018 г.

Напомним, в ночь на 24 августа на химическом предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске произошел выброс ядовитого химического вещества. По данным ГНСУ, по состоянию на 8:00 понедельника, 10 сентября, уже по меньшей мере 59 человек выехали из Крыма в Херсон из-за химического выброса.

Несколько десятков украинских пограничников обратились за медицинской помощью из-за отравления от химического выброса. В школах и детсадах Херсонщины остановили обучение из-за выбросов в Крыму. На оккупированном полуострове идут кислотные дожди, людей просят сидеть дома.