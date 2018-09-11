Из-за выбросов завода "Крымский титан" очистили уже более 230 км дорог Херсонщины
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел в своем аккаунте в Twitter.
"Спасатели продолжают очищать дороги Херсонщины от химических веществ. Уже удалось почистить 234 километра", - отметили в ведомстве.
В МВД пояснили, что содовый раствор, которым смывают дороги, помогает уменьшить вредное влияние на человеческий организм.
Между тем пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" до сих пор остаются закрытыми.
#Спасатели продолжают очищать дороги Херсонщины от химических веществ— МВД Украины (@MVS_UA) 11 сентября 2018 г.
Уже удалось почистить 234 километра.
Содовый раствор, которым смывают дороги, помогает уменьшить вредное влияние на человеческий организм.
Напомним, что пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" до сих пор не работают pic.twitter.com/0aDWEqEr0D
Напомним, в ночь на 24 августа на химическом предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске произошел выброс ядовитого химического вещества. По данным ГНСУ, по состоянию на 8:00 понедельника, 10 сентября, уже по меньшей мере 59 человек выехали из Крыма в Херсон из-за химического выброса.
Несколько десятков украинских пограничников обратились за медицинской помощью из-за отравления от химического выброса. В школах и детсадах Херсонщины остановили обучение из-за выбросов в Крыму. На оккупированном полуострове идут кислотные дожди, людей просят сидеть дома.
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