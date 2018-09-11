Возле границ Латвии зафиксировали российскую подводную лодку

11 сентября, 2018, 11:58

Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали в исключительной экономической зоне страны российскую подводную лодку

Об этом сообщается в Twitter национальных вооруженных сил.

"10 сентября латвийские вооруженные силы зафиксировали в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 3 морских миль от государственной границы подводную лодку "Дмитров" класса "Кило", который принадлежит ВМФ РФ", - говорится в сообщении.

LV ekskl. ekonom. zonā 3 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 10.09. identificēja Krievijas BS "Kilo" klases zemūdeni "Дмитрова" — NBS (@Latvijas_armija) 10 сентября 2018 г.

Ранее вооруженные силы Латвии обнаружили недалеко от границы корабль поддержки "IRGIZ", который принадлежит ВМФ РФ.

Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.

При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.