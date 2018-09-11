Возле границ Латвии зафиксировали российскую подводную лодку
Об этом сообщается в Twitter национальных вооруженных сил.
"10 сентября латвийские вооруженные силы зафиксировали в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 3 морских миль от государственной границы подводную лодку "Дмитров" класса "Кило", который принадлежит ВМФ РФ", - говорится в сообщении.
LV ekskl. ekonom. zonā 3 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 10.09. identificēja Krievijas BS "Kilo" klases zemūdeni "Дмитрова"— NBS (@Latvijas_armija) 10 сентября 2018 г.
Ранее вооруженные силы Латвии обнаружили недалеко от границы корабль поддержки "IRGIZ", который принадлежит ВМФ РФ.
Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.
При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.
В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.
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