Vertical Aerospace успешно испытал междугороднее летающее такси

11 сентября, 2018, 14:40

Британский стартап Vertical Aerospace провел успешное тестирование своего междугородного воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой

Об этом пишет Bloomberg.

Максимальную скорость такси Vertical Aerospace можно сравнить со скоростью автомобиля, и составляет около 80 км/ч. Летательный аппарат рассчитан на двух пассажиров и одного пилота, а заряда аккумулятора хватит, чтобы пролететь 800 км, утверждают разработчики.

Во время тестирования летательный аппарат находился в воздухе всего пять минут. В Vertical Aerospace обещают, что через три-четыре года летающее такси появится на рынке, а люди больше не будут чувствовать необходимость во взлетных полосах при перемещении между городами.

Стивен Фицпатрик, глава компании, который также является исполнительным директором Ovo Energy Ltd уверен, что его команда инженеров сможет достичь своих амбиций. В 2015 году, за год до создания Vertical Aerospace, он купил команду Manor Marussia Formula One.

"Я видел деловую возможность применить технологию Формулы-1 в авиации, чтобы превратить путешествие в короткую поездку и сделать маршруты, подобные Лондон-Мадрид, короткими, избавившись от необходимости иметь взлетно-посадочную полосу", - сказал он.

"Мы хотим завоевать рынок коротких поездок между городами. Мы рассчитываем, что наш транспорт будет перевозить людей из одного города в другой, доставляя ближе к дому, а не к аэропорту", - говорит Фитцпатрик.



