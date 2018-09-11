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В итальянском древнем театре нашли монеты Римской эпохи

Сотни золотых монет поздней имперской эпохи древнего Рима были обнаружены во время раскопок на территории бывшего театра Крессони в провинции Комо, недалеко от Милана

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культурного наследия и туризма Италии в своем Twitter.

Как отмечается, монеты, которые были обнаружены археологами, хранились в каменной чаши необычной формы.

"Мы еще не знаем подробно исторической и культурной значимости находки, но эта область является настоящим сокровищем нашей археологии. Открытие, которое наполняет меня гордостью", - заявил министр Бонисоли.

По данным экспертов, найденные монеты относятся к поздней Римской эпохе, примерно 5-го века нашей эры.

  • Напомним, в Западной Австралии горняки нашли два огромных самородка золота, каждый из которых стоит миллионы долларов.
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