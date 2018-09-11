В Индии автобус слетел с дороги, 50 погибших
Об этом сообщает AFP.
Инцидент произошел в штате Телангана. Автобус возвращался после поездки в индуистский храм Кондагатту Анджанея Свами.
Среди погибших как минимум трое детей. По данным СМИ, которые ссылаются на очевидцев, водитель ехал слишком быстро и потерял управление автобусом.
Утверждают, что это крупнейшая авария в Индии за последние годы. По статистике, дорожные аварии в Индии ежегодно уносят жизни свыше 150 тыс. лиц.
Большинство ДТП происходят из-за плохих дорог, плохого обслуживания транспортных средств и опрометчивого вождения.
Местная власть сообщила, что каждой семье погибшего выплатят 7 тыс. долларов компенсации.
Forty-three people die in southern India when a bus taking pilgrims from a temple plunged into a valley, an official said, in the latest horrific crash on the country's roads https://t.co/QiLCWT7Z9Q— AFP news agency (@AFP) 11 сентября 2018 г.
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