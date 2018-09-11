В Индии автобус слетел с дороги, 50 погибших

11 сентября, 2018, 18:52

50 человек погибли в результате аварии на юге Индии, где с дороги слетел автобус с паломниками

Об этом сообщает AFP.

Инцидент произошел в штате Телангана. Автобус возвращался после поездки в индуистский храм Кондагатту Анджанея Свами.

Среди погибших как минимум трое детей. По данным СМИ, которые ссылаются на очевидцев, водитель ехал слишком быстро и потерял управление автобусом.

Утверждают, что это крупнейшая авария в Индии за последние годы. По статистике, дорожные аварии в Индии ежегодно уносят жизни свыше 150 тыс. лиц.

Большинство ДТП происходят из-за плохих дорог, плохого обслуживания транспортных средств и опрометчивого вождения.

Местная власть сообщила, что каждой семье погибшего выплатят 7 тыс. долларов компенсации.