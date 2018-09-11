В США жители Калифорнии попросили не устанавливать вышки 5G, потому что боятся рака

11 сентября, 2018, 16:30

Власти города Милл-Вэлли в окрестностях Сан-Франциско ввели ограничения на установку вышек 5G в жилых зонах

Как пишет TechCrunch, причиной стали опасения местного населения, что 5G будет вызывать рак.

Согласно постановлению правительства Милл-Вэлли, вышки 5G могут быть построены только на территории деловых и торговых кварталов города. Причиной такого решения стали 145 писем с требованием запретить установку вышек в жилых зонах от жителей города, население которого составляет 14 000 человек.

Аналогичные запреты уже действуют в других городах штата Калифорния - в частности, в Сан-Ансельмо и Росс, отмечает издание.

Сеть 5G позволяет подключаться к интернету на скорости до 1 Гбит / с - это в три раза больше, чем в сетях LTE. Планируется, что сетью 5G будут пользоваться сотни тысяч датчиков в концепции интернета вещей, а также - сельскохозяйственная техника, беспилотные автобусы и автомобили. При этом некоторые ученые считают, что сеть подвергает людей излучению волнами длиной в 1 мм или коротковолновой радиации.