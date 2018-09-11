В РФ стартовали крупнейшие за последние 40 лет военные маневры

11 сентября, 2018, 09:20

На Дальнем Востоке РФ начались военные маневры "Восток-2018", которые станут крупнейшими за всю современную историю России

Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

"На Дальнем Востоке России стартовали маневры войск "Восток-2018", - говорится в сообщении Минобороны.

Маневры пройдут под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в соседних акваториях Тихого океана. Отмечается, что они станут крупнейшими военными учениями за последние 37 лет. В общей сложности в них примут участие почти 300 тыс. военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Также на одном из этапов к учениям присоединятся военные из Монголии и Китая.

В Минобороны РФ сообщили, что на учениях будут отработаны способы применения межвидовых войсковых группировок для обеспечения обороны России. В российском военном ведомстве уточнили, что маневры необходимы для проверки готовности органов военного управления во время планирования и проведения перегруппировки войск на большие расстояния. Также на учениях отработают организацию взаимодействия между сухопутными группировками и силами ВМФ.

В НАТО выразили надежду, что Россия проведет эти военные учения в прозрачной и предсказуемой манере.