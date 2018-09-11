В Раде назвали дату рассмотрения "евроатлантических" поправок в Конституции

11 сентября, 2018, 18:16

Верховная Рада намерена 20 сентября рассмотреть в первом чтении изменения к Конституции относительно стремления Украины вступить в Европейский Союз и НАТО

Об этом заявила глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко на пресс-конференции во вторник, сообщает корреспондент "Укринформа".

"Уже прошло несколько комитетов, остается еще профильный комитет, то есть на 18-19 сентября будут все комитеты, и 20-го планируется внести на первое чтение", - отметила она, комментируя дальнейшую процедуру рассмотрения изменений в Основной закон относительно ЕС и НАТО.

Парламентарий напомнила, что в первом чтении необходима будет поддержка простого большинства народных депутатов - минимум 226 голосов, а дальше - конституционного большинства в 300 голосов.