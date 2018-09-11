В "ДНР" заметили БТР из пропагандистского ролика "Разоружение базы "Правого сектора"

11 сентября, 2018, 11:22

В оккупированном Донецке заметили БТР из фейкового ролика пророссийских пропагандистов

Об этом сообщает волонтер Михаил Кузнецов в Facebook.

В июле прокремлевские пропагандистские СМИ распространяли фейковое видео, на котором украинские спецназовцы СБУ якобы штурмуют базу добровольцев "Правого сектора". БТР-80, который был "засвечен" в постановке российских пропагандистов на днях был замечен в оккупированном Донецке.

"БТР-80, который был в постановке российских пропагандистов "разоружения базы "Правого сектора", на днях засветился в Донецке. Обратите внимание на экраны в виде решеток для верхней части корпуса и резины для нижней", - написал Кузнецов.

Также он добавил ссылку на постановку и на видео с колонной в Донецке.