В почве на границе Херсонщины и Крыма увеличилось содержание сульфатов и хлоридов
11 сентября, 2018, 22:40
В почве возле административной границы с оккупированным Россией Крымом зафиксировано увеличение содержания сульфатов и хлоридов
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Украины.
Отмечается, что пробы почвы были отобраны в шести населенных пунктах Херсонщины возле админграницы с Крымом: в селах Александровка и Преображенка Каланчакского района и селах Первоконстантиновка, Григоровка, Нововладимировка и Ивановка Чаплинского района.
"По результатам проведенных исследований в селе Первоконстантиновка, содержание сульфатов увеличилась с 78,2 мг/дм3 до 119,32 мг/дм3, возле скважины питьевой воды на территории Преображенковского сельского совета содержание сульфатов увеличилось с 312,8 мг/дм3 до 617,4 мг/дм3, хлоридов с 46,15 мг/дм3 до 103,0 мг/дм3", - говорится в сообщении.
- Напомним, в ночь на 24 августа на химическом предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске произошел выброс ядовитого химического вещества. По данным ГНСУ, по состоянию на 8:00 понедельника, 10 сентября, уже по меньшей мере 59 человек выехали из Крыма в Херсон из-за химического выброса.
- Несколько десятков украинских пограничников обратились за медицинской помощью из-за отравления от химического выброса.
- В школах и детсадах Херсонщины остановили обучение из-за выбросов в Крыму. На оккупированном полуострове идут кислотные дожди, людей просят сидеть дома.
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