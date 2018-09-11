В почве на границе Херсонщины и Крыма увеличилось содержание сульфатов и хлоридов

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Украины.

Отмечается, что пробы почвы были отобраны в шести населенных пунктах Херсонщины возле админграницы с Крымом: в селах Александровка и Преображенка Каланчакского района и селах Первоконстантиновка, Григоровка, Нововладимировка и Ивановка Чаплинского района.

"По результатам проведенных исследований в селе Первоконстантиновка, содержание сульфатов увеличилась с 78,2 мг/дм3 до 119,32 мг/дм3, возле скважины питьевой воды на территории Преображенковского сельского совета содержание сульфатов увеличилось с 312,8 мг/дм3 до 617,4 мг/дм3, хлоридов с 46,15 мг/дм3 до 103,0 мг/дм3", - говорится в сообщении.