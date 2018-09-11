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В НАТО удивлены, что часть украинцев верит в мифы об Альянсе

Североатлантический альянс в целом доволен уровнем поддержки идеи вступления Украины в НАТО, но в то же время его удивляет глубокая укорененность в сознании части украинцев мифа об агрессивности блока
Об этом заявила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова, сообщает "Укринформ".

Она отметила, что несколько улучшилась ситуация относительно осведомленности граждан, что такое НАТО и что означает членство в Альянсе для страны. Одновременно Маронкова констатировала, что в умах украинских граждан до сих пор существует много мифов и стереотипов об агрессивности НАТО, которые подпитываются различными политическими силами в Украине и пропагандой против Альянса, которая происходит из России и ведется ею в Молдове, Грузии и в Украине.

По ее словам, этот стереотип удалось вытеснить из сознания части граждан, но слова "агрессивный империалистический военный блок" постоянно отображаются в ответах респондентов.

"Я не историк, не социолог и не советолог, у меня слово "империалистический" ассоциируется с очень старыми временами, и в 2018 году его использование для меня является достаточно странным. Но в сознании людей все же запечатлелся этот миф, и он до сих пор живет. Я надеюсь, что через несколько лет для определения обычными гражданами Украины, что такое НАТО, в сознании людей будут преобладать такие слова, как альянс, политическая военная организация и организация коллективной безопасности", - добавила Маронкова.

  • Более 40% украинцев поддерживают вступление страны в НАТО, свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС).
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