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В Киеве задержали супругов-сутенеров. Они "продавали" девушек по тысяче за час


фото: прокуратура Києва
В Киеве разоблачили супругов сутенеров вместе с сообщницей

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Они размещали на одном из сайтов объявление о предоставлении услуг сексуального характера с указанием контактных номеров телефона. Союзницей супругов была их подруга - 27-летняя уроженка Тернопольщины, которая отвечала на звонки и принимала заказы от клиентов. Супруги непосредственно подыскивали девушек и контролировали предоставление ими сексуальных услуг.

Стоимость услуг составляла 1000 гривень в час, из которых проститутка получала половину, остальные 50% забирали организаторы.

В настоящее время двум организаторам преступного бизнеса и их сообщнице объявлено подозрение ч.2 ст.303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией по предварительному сговору группой лиц, или в отношении нескольких лиц) и избрана меры предосторожности: организаторам преступления - содержание под стражей, пособнице - домашний арест.

Кроме того, в рамках следствия устанавливаются другие лица, которые могут быть причастными к преступлению, в том числе в отношении несовершеннолетних. Сутенерам за содеянное грозит до 7 лет лишения свободы.

 

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