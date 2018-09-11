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В Киеве школьник проломил учительнице голову стулом из-за самостоятельной работы


фото: ТСН
В Киеве школьник проломил учительнице голову стулом и ранил ножницами за отрицательный результат самостоятельной работы

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Учительницу ранили на глазах у всего класса. Все произошло в кабинете информатики в конце урока. Дети писали самостоятельную работу, по одному из заданий учительница поставила мальчику минус. Тот неожиданно бросил в нее стулом, далее со спины нанес еще несколько ударов ножницами.
 
После увиденного с детьми работали психологи, сейчас кабинет закрыт, там работает следственно-оперативная группа. Хотя до этого, уверяет классный руководитель, ее ученик 8 класса не проявлял никакой агрессии. Учится в этой школе всего неделю, но со сверстниками в целом ладил.

"Обычный ребенок, немного в себе, потому что новенький, потому что новый коллектив, новые учителя. Ничего странного за ним никто не замечал", - говорит классный руководитель.

В школу №94 парень перевелся с Ивано-Франковщины, по информации ТСН, из города Калуш. Известно, что последние годы парня воспитывала бабушка.

"Абсолютно нормальная характеристика за 4 класс, после этого характеристик нет, оценки также разные: средние и хорошие, и плохие, и 11 баллов, и менее. В медицинской справке указано, что он здоров. Маму вызвали, мама тоже в растерянности".

Мать нападающего с журналистами общаться отказалась.

"Приехала мама, вызвали "скорую", он тоже был в шоковом состоянии, на вопросы не отвечал, как окаменевший был", - говорится в сюжете.

Сразу после инцидента парень спустился по лестнице в сопровождении охранника школы. Сопротивления не оказывал. Учительница информатики - уже пенсионного возраста, более 20 лет работает в этой школе, учитель высшей категории, учитель-методист. Сейчас она с тяжелыми ранениями находится в больнице. Ей уже сделали несколько операций.

 

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