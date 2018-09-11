В Киеве пенсионерка ранила выстрелом из окна девушку

11 сентября, 2018, 20:31

В Киеве полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, подозреваемую в ранении девушки из пневматического оружия

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева, сообщает столичная полиция.

20-летняя девушка получила ранение предплечья и была госпитализирована. Полицейских известили о происшествии медики, которые рассказали, что в больницу доставили девушку.

Полиция прибыла на место предполагаемого инцидента: свидетели указали правоохранителям на жилище, откуда раздался выстрел. Сотрудники полиции провели обыск в этой квартире. В помещении изъяли патроны, пульки к пневматической винтовке и помповое ружье.

Полицейские пообщались с 61-летней хозяйкой, которая призналась, что это она стреляла из окна своей квартиры. Со слов задержанной, ей не понравилось поведение молодых людей.

В настоящее время расследуются причины и мотивы совершенного правонарушения. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.