В КГГА прокомментировали жестокое избиение учительницы в школе

11 сентября, 2018, 20:47

Перегрузки, которые приводят к психологическому напряжению учащихся, создает не школа, а общество в целом, в том числе и родители

Такое заявление в эфире Еспресо.TV сделала директор Департамента образования КГГА Елена Фиданян, комментируя избиение учительницы учеником в одной из киевских школ.

"Перегрузки создают все вместе. В том числе и родители, которые пытаются отдать ребенка на различные курсы или дополнительные занятия. Надо ослаблять перегрузки в школах - да. Именно поэтому внедрена новая украинская школа. И нам, взрослым, нужно привыкнуть к тому, что мы меняем систему на такую, которая не будет создавать психологического напряжения", - заявила Фиданян.

В конце концов, по ее словам, о перегрузке на второй неделе обучения говорить нельзя, ведь это неделя, когда упоминается материал предыдущего года и происходят знакомства новых учеников с устойчивым коллективом, в частности.