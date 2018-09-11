В КГГА прокомментировали жестокое избиение учительницы в школе
Такое заявление в эфире Еспресо.TV сделала директор Департамента образования КГГА Елена Фиданян, комментируя избиение учительницы учеником в одной из киевских школ.
"Перегрузки создают все вместе. В том числе и родители, которые пытаются отдать ребенка на различные курсы или дополнительные занятия. Надо ослаблять перегрузки в школах - да. Именно поэтому внедрена новая украинская школа. И нам, взрослым, нужно привыкнуть к тому, что мы меняем систему на такую, которая не будет создавать психологического напряжения", - заявила Фиданян.
В конце концов, по ее словам, о перегрузке на второй неделе обучения говорить нельзя, ведь это неделя, когда упоминается материал предыдущего года и происходят знакомства новых учеников с устойчивым коллективом, в частности.
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- Полиция открыла уголовное производство после жестокого избиение учительницы учеником в школе.
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