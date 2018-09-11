В центре Киева произошла стрельба, есть пострадавшая
11 сентября, 2018, 16:34
Во вторник, 11 сентября, в центре Киева произошла стрельба, в результате которой пострадала девушка
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на столичную полицию.
"В центре Киева в результате выстрела была травмирована человек - девушка. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия расследуются", - рассказали в полиции.
По предварительным данным, стрельба произошла во дворе жилого дома на перекрестке улиц Антоновича и Саксаганского. Девушка с парнем сидели во дворе, когда неизвестный открыл стрельбу с балкона.
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