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В центре Киева произошла стрельба, есть пострадавшая


фото: vgorode
Во вторник, 11 сентября, в центре Киева произошла стрельба, в результате которой пострадала девушка

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на столичную полицию.

"В центре Киева в результате выстрела была травмирована человек - девушка. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия расследуются", - рассказали в полиции.

По предварительным данным, стрельба произошла во дворе жилого дома на перекрестке улиц Антоновича и Саксаганского. Девушка с парнем сидели во дворе, когда неизвестный открыл стрельбу с балкона.

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