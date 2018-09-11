В центре Киева произошла стрельба, есть пострадавшая

11 сентября, 2018, 16:34

Во вторник, 11 сентября, в центре Киева произошла стрельба, в результате которой пострадала девушка

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на столичную полицию.

"В центре Киева в результате выстрела была травмирована человек - девушка. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия расследуются", - рассказали в полиции.

По предварительным данным, стрельба произошла во дворе жилого дома на перекрестке улиц Антоновича и Саксаганского. Девушка с парнем сидели во дворе, когда неизвестный открыл стрельбу с балкона.