В Борисполе узбекистанец с двумя товарищами за $300 пытался попасть в Украину
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Иностранец пытался "купить" у украинского офицера-пограничника за $300 возможность беспрепятственного пересечения госграницы для себя и двух своих товарищей - также граждан Узбекистана.
Отмечается, что задержание проводилось совместно с сотрудниками отдельного отдела внутренней безопасности (ОКПП "Киев") Государственной пограничной службы Украины и следователями отделения полиции в аэропорту Борисполь Бориспольского отдела полиции ГУНП в Киевской области во время проведения неотложных следственных (розыскных) действий.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Иностранец-взяткодатель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Неправомерная выгода в размере $300 изъята.
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