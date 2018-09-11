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В Борисполе узбекистанец с двумя товарищами за $300 пытался попасть в Украину


фото: Військова прокуратура Центрального регіону
В Украину пытался незаконно за взятку проникнуть гражданин Узбекистана

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Иностранец пытался "купить" у украинского офицера-пограничника за $300 возможность беспрепятственного пересечения госграницы для себя и двух своих товарищей - также граждан Узбекистана.

Отмечается, что задержание проводилось совместно с сотрудниками отдельного отдела внутренней безопасности (ОКПП "Киев") Государственной пограничной службы Украины и следователями отделения полиции в аэропорту Борисполь Бориспольского отдела полиции ГУНП в Киевской области во время проведения неотложных следственных (розыскных) действий.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Иностранец-взяткодатель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Неправомерная выгода в размере $300 изъята.

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