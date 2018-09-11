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В Белом доме ограничили пользование мобильными телефонами, - CNN

В Белом доме ограничили пользование мобильными телефонами на фоне утечек конфиденциальной информации

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

По информации источников телеканала, глава администрации президента Джон Келли еще с января поручил запретить работникам с Западного крыла Белого дома проносить туда личные мобильные телефоны.

Работники все это время могли пользоваться внутри здания специальными служебными телефонами, однако теперь им придется оставлять их на рабочем месте, если их позовут на брифинг или совещание.

Ранее работникам также разрешалось оставлять служебные мобильники в специальных шкафчиках, однако теперь им запретили это делать.

Изменения в правилах пользования мобильными телефонами были приняты после того, как в СМИ попала запись разговора бывшей помощницы президента Омаросы Манигол-Ньюман с главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

  • 44-летняя Маниголт-Ньюман была со скандалом уволена из аппарата Белого дома несколько месяцев назад. Вскоре вышла ее книга, в которой она крайне непривлекательно отзывается о Трампе. Экс-сотрудница Белого дома, в частности, обвиняет его в расизме, а также утверждает, что президент ненавидел женщин, склонен к нарциссизму и не имеет квалификации, необходимой для того, чтобы занимать должность главы государства.
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