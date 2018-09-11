В Австралии нашли редкие самородки золота на несколько миллионов долларов

11 сентября, 2018, 09:37

В Западной Австралии горняки нашли два огромных самородка золота, каждый из которых стоит миллионы долларов

Об этом сообщает канадская горная компания RNC Minerals, передает Громадское.

Самый большой из них весит 95 килограммов (вместе с камнями, золотоносной породой). Горняки обнаружили, что в нем содержится около 70 килограммов золота. Второй самородок весит 63 килограмма.

Отмечается, что находку оценивают как очень редкую.

"Люди все еще находят самородки на территории золотых приисков, однако обычно они весят всего несколько унций", - сказал профессор Сэм Спиринг, руководитель австралийской горной школы при университете Кертин, передает ВВС.

Специалисты оценили стоимость обеих находок примерно в $11 миллионов.