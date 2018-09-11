В Антарктиде нашли "братскую могилу" сотен пингвинов-мумий. Почему они погибли

11 сентября, 2018, 13:50

Кладбище из сотен мумифицированных тел пингвинов в Восточной Антарктиде демонстрирует, насколько пагубными для всех видов могут оказаться глобальные изменения климата

Об этом пишет Science Alert.

На длинном полуострове команда во главе с исследователями из Университета науки и техники Китая обнаружила сотни мумифицированных тел пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae). Некоторым останкам более 750 лет.

Исходя из анализа тушей и осадка вокруг них, исследователи предполагают, что вымирание было результатом "экстремальных климатических аномалий": сильных дождей, вызванных притоком влажных воздушных масс.

Плохая новость заключается в словах ученых о том, что изменение климата делает такие виды увечья более вероятными в будущем, то есть исторические аномальные кладбища пингвинов со временем могут стать частью "новой нормы".

"Поскольку такие атмосферные условия соответствуют современным наблюдениям и, как ожидается, будут сохраняться, если изменение климата будет продолжаться, то такие случаи массовой смертности могут стать все более серьезной угрозой для пингвинов", - пишут авторы в своей статье.

Исследователи, возглавляемые экологическим геохимиком Лигуаном Сан, обнаружили мумифицированные останки во время экспедиции в январе 2016 года на длинном полуострове, где на квадратный метр приходилось 10-15 тушей.

"Большинство тушей - это птенцы, судя по размерам и пористым поверхностям кости", - говорится в статье.

"В отличие от взрослых пингвинов, пуховые птенцы не имеют водонепроницаемого оперения, - объясняют авторы, - и, когда они попадают под дождь и снег, можно ожидать высокой смертности и медленного роста из-за гипотермии".

Ученые описали два этапа экстремальных климатических событий - около 750 и 200 лет назад . Еще в период размножения в 2013/2014 годах 100 процентов птенцов ~ 34 000 погибли во время продолжительных осадков и снегопадов на острове Петр.

Хорошая новость заключается в том, что, несмотря на угрозы окружающей среды, пингвины Адели не находятся под угрозой исчезновения, благодаря широкому распространению более 250 колоний в Антарктиде, включая скрытую "суперколонию" в 1,5 миллиона птиц, обнаруженную только в этом году.

"Человечеству нужно делать больше и замедлять текущую тенденцию глобального потепления", - пишут ученые.