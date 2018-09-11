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В Афганистане смертник взорвал себя в толпе демонстрантов, более 50 погибших

В провинции Нангархар на востоке Афганистана смертник подорвал себя в толпе демонстрантов, в результате чего более 50 человек погибли, 128 получили ранения

Об этом сообщает Tolo News.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Мохманд Дара. По словам главы регионального департамента здравоохранения, в результате атаки смертника погибли 32 человека.

В то же время заместитель регионального Совета Нангархара Обайдулла заявил, что количество жертв теракта превышает 50.

По данным издания, местные жители устроили акцию протеста с требованием уволить руководителя полиции Мохманд Дара.

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