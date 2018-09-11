В Афганистане смертник взорвал себя среди толпы демонстрантов

11 сентября, 2018, 12:54

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе демонстрантов в афганской провинции Нангархар

Об этом сообщает TOLO News.

По данным офиса губернатора провинции, смертник атаковал протест в районе Мохманд Дара. Демонстранты требовали отставки главы местной полиции.

В результате взрыва погибли пять человек, еще 30 получили ранения.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт.