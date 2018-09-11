В Афганистане смертник взорвал себя среди толпы демонстрантов
11 сентября, 2018, 12:54
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе демонстрантов в афганской провинции Нангархар
Об этом сообщает TOLO News.
По данным офиса губернатора провинции, смертник атаковал протест в районе Мохманд Дара. Демонстранты требовали отставки главы местной полиции.
В результате взрыва погибли пять человек, еще 30 получили ранения.
Suicide Bomber Targets Protest In #Nangarharhttps://t.co/JlL1jnEs8H pic.twitter.com/NUFGJeQ1xx— TOLOnews (@TOLOnews) 11 сентября 2018 г.
Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт.
- Напомним, накануне боевики "Талибана" провели ряд отдельных нападений на подразделения афганских сил безопасности на севере страны, в результате чего были убиты по меньшей мере 52 военных
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