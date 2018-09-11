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В Афганистане смертник взорвал себя среди толпы демонстрантов

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе демонстрантов в афганской провинции Нангархар

Об этом сообщает TOLO News.

По данным офиса губернатора провинции, смертник атаковал протест в районе Мохманд Дара. Демонстранты требовали отставки главы местной полиции.

В результате взрыва погибли пять человек, еще 30 получили ранения.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт.

  • Напомним, накануне боевики "Талибана" провели ряд отдельных нападений на подразделения афганских сил безопасности на севере страны, в результате чего были убиты по меньшей мере 52 военных
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