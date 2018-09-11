Украина и Грузия будут сотрудничать в борьбе с "ворами в законе"

11 сентября, 2018, 07:19

Министерства внутренних дел Украины и Грузии договорились взаимодействовать в борьбе с организованной преступностью и "ворами в законе"

Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с вице-премьер-министром, министром внутренних дел Грузии Георги Гахария, сообщает пресс-служба МВД.

"Нас интересует взаимодействие криминального блока полиции. Главная проблема - идентификация лиц и оперативный обмен информацией. У нас возникали ситуации, когда довольно долго мы не могли получить информацию о задержанных гражданах Грузии. Мы понимали, что это криминальный авторитет, но не было подтверждения от грузинской стороны. Другая проблема – это вопросы взаимодействия ведомств в отношении "воров в законе", - отметил Аваков.

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что МВД инициирует создание межгосударственной рабочей группы для борьбы с организованной преступностью и "ворами в законе".

"Нас беспокоит организованная преступность и "воры в законе", которые, в основном, выходцы из Грузии. Мы предлагаем создать совместную рабочую группу из числа офицеров уголовной полиции для совместной работы, оперативного обмена информацией, чтобы мы могли быстро реагировать на угрозы. Контактная группа будет создана между четырьмя странами – Украина-Турция-Азербайджан-Грузия", - отметил Аброськин.

Отдельно стороны обсудили вопросы противодействия наркопреступности.

В свою очередь, министр внутренних дел Грузии Георги Гахария отметил, что грузинская сторона готова к плодотворному сотрудничеству по всем направлениям.