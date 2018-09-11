УЕФА снова накажет сборную Украины из-за фанов
11 сентября, 2018, 11:50
УЕФА открыл дисциплинарное дело за поведение украинских болельщиков во время матча Лиги наций Чехия - Украина
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Расследование будет проведено как в отношении гостей, так и хозяев. Чехов обвиняют в задержке начала матча, который был перенесен на 15 минут из-за исчезновения освещения на стадионе, отсутствия стюардов и блокирования выходов с арены.
В отношении сборной Украины комитет рассмотрит поведение болельщиков, которые использовали пиротехнику, бросали посторонние предметы и выбегали на поле.
Дело будет рассмотрено 27 сентября.
- После матча в городе Угерске-Градиште произошли столкновения украинских фанов с чешской полицией, восемь болельщиков были задержаны.
- В стартовом матче Лиги наций сборная Украины победила Чехию со счетом 2:1.
- Во 2-м туре Лиги наций сборная Украины одолела Словакию - 1:0, благодаря голу с пенальти Андрея Ярмоленко.
- Команды играли во Львове при пустых трибунах, из-за наказания сборной Украины за поведение ее болельщиков в предыдущем отборочном цикле Евро.
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