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Ученые расшифровали древнее письмо "монахини, одержимой дьяволом". Что там написано

Через 300 лет после написания монахиней странного письма, его наконец расшифровали. Монахиня утверждала, что была "одержима дьяволом" когда писала его

Об этом сообщает The Times.

В этом странном письме сестра Мария Кроцифисса делла Концезионе шифром из нескольких языков написала, что Бога придумали люди и что "эта система ни для кого не работает".

Она была уверена, что ее рукой писал дьявол, который вселился в нее в 1676 году. Историки говорят, что она потеряла сознание на алтаре в Пальма-ди-Монтекьяро, а перед этим кричала, что дьявол заставляет ее служить злу, а не добру. Письмо было найдено в монастыре на Сицилии, где монахиня жила с 15 лет.

Она говорила о том, что однажды проснулась и увидела на столе написанное ею письмо, но она не могла вспомнить, как и когда именно она его написала.

В конце концов ученым из Катании удалось расшифровать послание, используя специальное программное обеспечение, которое используют разведслужбы, чтобы взламывать самые сложные коды.

Команда в Научном центре Ludum использовала программу, которую они нашли в "даркнете". "Мы слышали о программном обеспечении, которое, по нашему мнению, используется спецслужбами для коррекции", - заявила директор Центра Даниэле Абай. Чтобы распознать шифр была использована латынь, древнегреческий и рунический алфавит и арабский язык.

Группа перевела 15 строк письма и обнаружила, что она обсуждает отношения между людьми, богом и сатаной.

Они говорят, что письмо бурное и не вполне последовательно и понятно. Оно описывает Бога, Иисуса и Святого Духа как "мертвые субстанции", и говорит: "Бог считает, что он может спасти смертных".

В письме также говорится, что Бог был придуман человеком, добавив, что "эта система не работает ни для кого".

Другое предложение называется: "Возможно, теперь Стикс является определенным", ссылаясь на реку Стикс, которая отделяет Землю и Подземный мир в греческой и римской мифологиях.

Ученые уверены, что никакого "диалога с дьяволом" у монахини, конечно же, не было. Зато они подозревают, что женщина страдала шизофренией, а такой странный код во время припадка ей удалось написать благодаря тому, что она хорошо владела многими языками.

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