Ученые расшифровали древнее письмо "монахини, одержимой дьяволом". Что там написано

11 сентября, 2018, 12:57

Через 300 лет после написания монахиней странного письма, его наконец расшифровали. Монахиня утверждала, что была "одержима дьяволом" когда писала его

Об этом сообщает The Times.

В этом странном письме сестра Мария Кроцифисса делла Концезионе шифром из нескольких языков написала, что Бога придумали люди и что "эта система ни для кого не работает".

Она была уверена, что ее рукой писал дьявол, который вселился в нее в 1676 году. Историки говорят, что она потеряла сознание на алтаре в Пальма-ди-Монтекьяро, а перед этим кричала, что дьявол заставляет ее служить злу, а не добру. Письмо было найдено в монастыре на Сицилии, где монахиня жила с 15 лет.

Она говорила о том, что однажды проснулась и увидела на столе написанное ею письмо, но она не могла вспомнить, как и когда именно она его написала.

В конце концов ученым из Катании удалось расшифровать послание, используя специальное программное обеспечение, которое используют разведслужбы, чтобы взламывать самые сложные коды.

Команда в Научном центре Ludum использовала программу, которую они нашли в "даркнете". "Мы слышали о программном обеспечении, которое, по нашему мнению, используется спецслужбами для коррекции", - заявила директор Центра Даниэле Абай. Чтобы распознать шифр была использована латынь, древнегреческий и рунический алфавит и арабский язык.

Группа перевела 15 строк письма и обнаружила, что она обсуждает отношения между людьми, богом и сатаной.

Они говорят, что письмо бурное и не вполне последовательно и понятно. Оно описывает Бога, Иисуса и Святого Духа как "мертвые субстанции", и говорит: "Бог считает, что он может спасти смертных".

В письме также говорится, что Бог был придуман человеком, добавив, что "эта система не работает ни для кого".

Другое предложение называется: "Возможно, теперь Стикс является определенным", ссылаясь на реку Стикс, которая отделяет Землю и Подземный мир в греческой и римской мифологиях.

Ученые уверены, что никакого "диалога с дьяволом" у монахини, конечно же, не было. Зато они подозревают, что женщина страдала шизофренией, а такой странный код во время припадка ей удалось написать благодаря тому, что она хорошо владела многими языками.